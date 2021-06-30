В Москве подложили муляж гранаты на автомобиль следователя

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30.06.2021, 18:54, Новости дня
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Неизвестный в Москве подложил муляж боевой гранаты «Ф-1» на автомобиль следовательницы МВД России, что может быть связано с ее служебной деятельностью, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, накануне следователь следственного департамента МВД в звании подполковника юстиции обратилась в полицию и заявила, что на стоянке на Рублевском шоссе обнаружила на своем BMW предмет, похожий на гранату, передает РИА «Новости».

«На место были направлены взрывотехники, предмет оказался муляжом боевой гранаты «Ф-1». По камерам видеонаблюдения было видно, как неустановленный человек кладет данный предмет на лобовое стекло и уходит. По версии следствия, это могло произойти из-за работы следовательницы», – пояснили в правоохранительных органах.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Ранее в Кызыле следователи возбудили уголовное дело после нападения на инспектора ДПС, полицейский 1,5 км провисел на подножке движущегося автомобиля нарушителя, пока водитель и пассажиры пытались его сбросить.



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