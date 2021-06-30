Никонов: В случае принятия законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс цена на недвижимость в Украине повысится на 30–40%

Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с существующих 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются налогом на добавленную стоимость.

“Они предполагают, что строители очень мало платят налога, и поэтому их надо [дополнительно] обложить. Это не первая попытка, они уже пытались влезть в фонды совместного инвестирования… Их понимание, что строители ничего не платят, связано с тем, что на счетах у строителей есть суммы денег, и вот они их очень сильно волнуют: “Как же так? Деньги лежат”. Я объясню, что это за деньги. Компания KAN продала свои обязательства до 2024 года, то есть у нас квартир уже нет, мы их продали вперед. Другие эти деньги, может быть, куда-то девают, но мы не имеем права, потому что это для наших будущих периодов, за которые мы должны построить жилье. Это наши обязательства перед инвесторами”, – объяснил бизнесмен.

Он категорически не согласился с утверждением, что строители платят мало налогов.

“Я с этим тоже принципиально не согласен. Потому что если себестоимость одного квадратного метра жилья, к примеру, 20 тыс. грн, то с этих 20 тыс. грн платятся НДС и все налоги на прибыль, которые предусмотрены в стране”, – заявил Никонов.

По его мнению, инициаторы законопроекта “очень сильно подставляют президента”, потому что “любое налогообложение, как ни крути, в конечном итоге ложится на покупателя”.

Если законопроект будет принят, то продажа жилья будет облагаться НДС в размере 20%. Как отметил Никонов, это совсем не означает, что недвижимость подорожает только на 20%.

“На самом деле это немного не так. Увеличится [стоимость] недвижимости на гораздо больше, потому что в составе себестоимости одного квадратного метра гораздо больше реальных затрат, чем их можно отнести. Например, покупка или аренда земли – это безэндээсные операции, поэтому их не видно в структуре. Строительство инфраструктурных объектов – школ, детских садов, спортивных сооружений и так далее – на себестоимость того или иного объекта не влияет. Это как отдельные объекты… Следовательно, повышение цены будет не на 20%, а на гораздо больше, процентов на 30–40. Причем я уверен в этом”, – сказал Никонов.

При этом, по его мнению, строительные компании смогут выдержать удар и “каким-то образом переформироваться”, но основное бремя ляжет на покупателей недвижимости.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциации. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. “Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию”, – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений.

Министр финансов Сергей Марченко настаивает, что цель законопроекта – обеспечить прозрачные правила на рынке и справедливые налоги. “Те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить”, – написал министр в Facebook 3 июня. В качестве примера он привел налогообложение за пользование государственными недрами. “Размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас. Так, относительно железной руды (62% Fe CFR), которая сегодня уже стоит более $200 за тонну, сейчас государство получает за “бедную руду” 19,20 грн/т, а за “богатую руду” – 204 грн/т. После принятых изменений этот показатель составит 507,80 грн/т”, – сообщил Марченко.

Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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