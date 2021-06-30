 

Кабмин Украины предложил принять государственную программу “Питьевая вода”

30.06.2021, 18:52, Новости дня
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Целью программы, которая опубликована на сайте КМУ, является обеспечение населенных пунктов качественным централизованным водоснабжением, доведение качества питьевой воды до установленных нормативов, создание инфраструктуры, обеспечивающей контроль качества воды.

Объем финансирования программы оценили в 28,5 млрд грн.

В ходе реализации программы планируют построить 290 водозаборных сооружений, 280 водопроводных и очистных сооружений, более тысячи водопроводных сетей.

Контекст:

4 июня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины члены СНБО заслушали информацию о состоянии водных ресурсов государства и обеспечении населения качественной питьевой водой.

По данным “Укринформа”, протяженность водопроводных сетей в Украине составляет 102,8 тыс. км, из них более 33% находятся в аварийном или ветхом состоянии. Протяженность канализационных сетей составляет 39 тыс. км, из них 40% –  аварийные. Уровень потерь питьевой воды в среднем по Украине составляет 36%. Лищь 69% населения Украины имеют доступ к централизованному водоснабжению, 47,8%  – к централизованному водоотведению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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