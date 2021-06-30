 

Прототип летающего автомобиля AirCar успешно совершил междугородний перелет. Видео

30.06.2021, 18:52, Новости дня
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Управлял AirCar его разработчик Стефан Кляйн, который описал полет как очень приятный, пишет BBC.

Кляйн рассказал, что в воздухе машина развила скорость в 170 км/ч. Он отметил, что AirCar уже имеет 40 часов налета.

В Klein Vision сообщили, что на разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и “менее €2 млн”.

Модель AirCar Prototype 1 способна свободно передвигаться по дорогам и летать по воздуху на скорости до 190 км/ч. Автомобиль превращается в самолет за 2 минуты 15 секунд. Ранее он показал свою способность лететь на высоте до 2,5 километров. Первая модель оснащена двигателем BMW мощностью 160 лошадиных сил и парашютом. AirCar не может взлетать и приземляться вертикально и требует взлетно-посадочной полосы.

Второй прототип планируют с усиленным двигателем мощностью 300 л. с. Это позволит авто летать со скоростью до 300 км/ч.

Стивен Райт, старший научный сотрудник в области авионики и самолетов в университете Западной Англии, назвал AirCar “плодом любви Bugatti Veyron и Cessna 172”. По его мнению, летающий автомобиль “выглядит действительно круто”, но вызывает массу вопросов к сертификации. По мнению ученого, сделать летающую технику сейчас не так уж сложно – “фокус в том, чтобы она летала миллион часов с человеком на борту и без происшествий”.

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Фото: KleinVision / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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