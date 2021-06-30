 

Ученые: Печень может стать ключом к лечению диабета 2 типа

30.06.2021, 18:48, Разное
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По словам ученых, диабет 2 типа встречается в 24 раза, чем аналогичное заболевание 1 типа. Поэтому исследователи, представляющие Университет Аризоны, убеждены в необходимости поисков новых инновационных методов его лечения. Ключом к решению этой проблемы может стать печень.
Как отметил член института BIO5 Бенджамин Ренквист, все лекарственные средства при лечении диабета 2 типа направлены на то, чтобы снизить уровень глюкозы в крови. Получается, что терапия нацелена на лечение симптома. Ученый также рассказал, что данная болезнь может вызываться жиром в печени. Однако научному миру пока непонятно, как он вызывает чрезмерную секрецию инсулина, а также резистентность к нему организма.

Бенджамин Ренквист со своими коллегами изучили проблему ожирения печени, используя животные модели. Они измерили нейротрансмиттеры, которые выделяются данным органом. Ученые пытались понять, как происходит взаимодействие печени с мозгом и ее влияние на метаболические процессы. Оказалось, что жир в печени приводит к увеличению высвобождения тормозного нейромедиатора ГАМК. У пациентов с инсулинорезистентностью наблюдалось, что печень более высоко экспрессировала гены, которые принимали участие в высвобождении ГАМК и его производстве.

Источник: medikforum.ru



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