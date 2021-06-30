Электронные сигареты увеличивают восприимчивость к коронавирусу

Ученные из США пришли к выводу, что электронные сигареты способствуют увеличению восприимчивости к коронавирусу. По их словам, их курение приводит к серьезным повреждениям легких.

Пары электронных сигарет существенно увеличивают количество рецепторов коронавируса. Объектом исследования выступили мыши. Отмечается, что при поступлении никотина легкие самцов работали хуже. Это значит, что присутствует повышенный риск инфицирования COVID-19.

Новый тип коронавируса посредством белка-шипа связывается с рецептором под названием ACE-2. Именно им покрыты все слизистые оболочки, через них инфекция попадает в легкие. В ходе проведения исследования исследователи доказали, что у курильщиков присутствует более высокий уровень АСЕ-2 в легки. Увлечение вейпом является ключевым фактором риска развития различных инфекций.

Мыши были помещены в коробку, которую исследователи прикрепили к автоматизированной системе. Она доставляет определенное количество паров вейпов с никотином и без него в течение полчаса два раз в сутки. Исследование длилось в течение трех недель.

В результате у мышей воспалилась легочная ткань, а сам орган начал работать хуже. Эти выводы подтверждают опасность электронных и обычных сигарет.

Источник: www.medikforum.ru