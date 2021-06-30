Вирусолог Баранова отреагировала на исследование ученых о тяжелом течении COVID-19 у мужчин

В своем микроблоге Instagram вирусолог Анча Баранова решила разобрать исследование, которое говорит о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин. Американские и бразильские исследователи предположили, что причина кроется в тестостероне.

По словам профессора Университета Джорджа Мейсона, к эксперименту ее коллеги привлекли 236 жителей Бразилии с положительным тестом на COVID-19. Испытуемых разделили на две группы: в одной было 100 мужчин и 71 женщина, в другой – 28 представителей сильного пола и 3 слабого. Первые получали проксалутамид – препарат, который применяется для временной химической кастрации. Вторая группа принимала плацебо.

Анча Баранова раскритиковала результаты исследования, так как было указано, что благополучно вылечилась только «группа кастрации». При этом, исследователи не упомянули, были ли у испытуемых какие-то побочные эффекты после проведения химической кастрации.