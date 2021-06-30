 

Вирусолог Баранова отреагировала на исследование ученых о тяжелом течении COVID-19 у мужчин

30.06.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram вирусолог Анча Баранова решила разобрать исследование, которое говорит о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин. Американские и бразильские исследователи предположили, что причина кроется в тестостероне.
По словам профессора Университета Джорджа Мейсона, к эксперименту ее коллеги привлекли 236 жителей Бразилии с положительным тестом на COVID-19. Испытуемых разделили на две группы: в одной было 100 мужчин и 71 женщина, в другой – 28 представителей сильного пола и 3 слабого. Первые получали проксалутамид – препарат, который применяется для временной химической кастрации. Вторая группа принимала плацебо.

Анча Баранова раскритиковала результаты исследования, так как было указано, что благополучно вылечилась только «группа кастрации». При этом, исследователи не упомянули, были ли у испытуемых какие-то побочные эффекты после проведения химической кастрации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / «Даже не задумываешься, нормально ли это»

22.08 / Лукашенко: приглашенных российских журналистов оплачивает Россия, а шахтеров можно пригласить из Украины

19.08 / Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

22.01 / Мнение: Голосование за блог

23.01 / Спортивный врач рассказала об опасности тренировок для перенесших COVID-19

20.07 / Мнение: В Керчи заложили 2 новых УДК проекта 23900

21.10 / Светлана Ходченкова представила свой новый фильм “Любовь без размера”

03.03 / Модный дебют: дочь Серены Уильямс в первой фотосессии для обувного бренда

19.03 / Эксперты рассказали о пользе витамина Е в капсулах

27.01 / Байден отказался раскрывать подробности разговора с Путиным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика