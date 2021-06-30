 

Россиянам разрешат посещать Турцию без теста на коронавирус при одном условии

30.06.2021, 18:42, Разное
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Россияне смогут ездить в Турцию без проведения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет RT.

Однако для посещения страны необходимо выполнить одно условие – пройти полный цикл вакцинации. Чавушоглу отметил, что в Турции сертифицированы все российские вакцины от ковида, поэтому въезд будет разрешён с любым выданным в России сертификатом о сделанных прививках, сообщает телеканал “360”.



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