Россиянам разрешат посещать Турцию без теста на коронавирус при одном условии
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Россияне смогут ездить в Турцию без проведения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет RT.
Однако для посещения страны необходимо выполнить одно условие – пройти полный цикл вакцинации. Чавушоглу отметил, что в Турции сертифицированы все российские вакцины от ковида, поэтому въезд будет разрешён с любым выданным в России сертификатом о сделанных прививках, сообщает телеканал “360”.
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