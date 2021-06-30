 

В Москве выявили выдававших поддельные сертификаты о вакцинации мошенников

30.06.2021, 18:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алексей Немерюк рассказал, что в Москве за последние две недели выявили 15 организаций и людей, которые выдавали поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды для посещения общепита и мероприятий. Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг, теперь мошенников ждет уголовная ответственность.

Ранее директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил, что поддельные сертификаты и QR-коды начали продаваться в даркнете. По его словам, средняя стоимость такого “документа” – 11 тысяч рублей. Также эксперт предположил, что скоро могут появиться специальные приложения для генерации поддельных QR-кодов.

Юрист Алексей Гавришев отметил, что людям, которые подделывают сертификаты о вакцинации, грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, с понедельника, 28 июня, в заведениях Москвы начал действовать “бесковидный” режим. Для посещения общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек теперь необходим QR-код, который подтверждает, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, переболел ковидом или имеет отрицательный ПЦД-тест.

Ранее “Дни.ру” писали, как получить QR-код. Электронный сертификат можно сохранить на смартфоне или распечатать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / Прямой крой, багги и оригинальный принт. Какие джинсы в тренде этим летом – советы по стилизации

18.01 / Ученые: Потепление океана снизит способность рыб извлекать кислород для жизни из жабр

16.07 / Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

18.10 / Преподаватель информатики в Китае продавал марихуану под видом чая

08.08 / Мнение: “Хезбалла” о взрыве в Бейруте

02.03 / Революционное оружие способно сделать российские истребители самыми опасными в мире

24.10 / Пришельцы в виде «сумок с желе» или странный случай в Швеции

28.05 / Мнение: Проект нового центрального музея ВС РФ

24.08 / Из женщины вырезали опухоль весом 50 кг

09.09 / Звезда сериала “Сваты” Добронравов о любви народа: Палка о двух концах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика