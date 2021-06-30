Вспомнить все: Софи Тернер и Джо Джонас показали новые кадры со свадьбы в ее вторую годовщину

29 июня для звезды сериала “Игра Престолов” Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса – особенный день. В 2019 году молодые люди сыграли грандиозную свадьбу в Chateau du Martinet, что в коммуне Лорг на юге Франции. Вчера, во вторую годовщину торжества, супруги поделились свадебными фотографиями, ранее не появлявшимися в сети. И правда, лучше поздно, чем никогда, тем более, что эта звездная пара – одна из самых закрытых среди мировых знаменитостей. Софи подписала серию снимков лаконично, просто признавшись в любви к своему мужу.

Два года как твоя жена! Вот это да! Люблю тебя, малыш, – написала Тернер.

Все фотографии, которые обнародовали Софи и Джо, максимально передают атмосферу праздника любви и настроение веселья. На одном фото невеста смеется в окружении подружек, на другом – жених закружил любимую в танце, на третьем – кажется, уже ближе к финалу торжества – влюбленные нежно обнимают друг друга. Также среди опубликованных фотографий есть снимок трехъярусного свадебного торта, панорамный вид замка, где проходила свадьба, в вечерних огнях и бекстейдж свадебной фотосессии.

Напомним, пара вместе с 2016 года. Впервые на красной дорожке они появились только в октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже. Софи и Джо были обручены более полутора лет, поэтому свадьба в Лас-Вегасе в мае 2019 года была для их поклонников долгожданным событием. Следом Софи и Джо решили устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, а после супруги отправились в медовый месяц в Италию. Спустя год, в июле 2020 Софи и Джо стали родителями – у пары родилась дочь, которую назвали Уиллой.