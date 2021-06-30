Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной

Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам России, привившимся любой российской вакциной, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«От тех (российских туристов), которые полностью привились, мы принимаем документы по любой вакцине, которую используют в России. У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны», – сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Анталье, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19 достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта

Ранее сообщалось, что главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу начали переговоры в закрытом формате. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг тем, включая ситуации в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и Ливии. Кроме того, планируется обсудить производство в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Также главы МИД двух стран обсудят обеспечение безопасности здоровья россиян, которые посещают Турцию.