 

Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной

30.06.2021, 18:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам России, привившимся любой российской вакциной, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«От тех (российских туристов), которые полностью привились, мы принимаем документы по любой вакцине, которую используют в России. У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны», – сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Анталье, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19 достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта

Ранее сообщалось, что главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу начали переговоры в закрытом формате. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг тем, включая ситуации в Закавказье, на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и Ливии. Кроме того, планируется обсудить производство в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Также главы МИД двух стран обсудят обеспечение безопасности здоровья россиян, которые посещают Турцию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Дело о продаже карт Генштаба поступило в суд Петербурга

27.04 / В мире: Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию

02.07 / Большой успех – польские политики и эксперты празднуют «поражение России» в арбитражном суде

07.03 / В Японии зафиксировали второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer

15.09 / Музыка Моцарта оказалась полезной для больных эпилепсией

30.07 / Юрист дала совет сыну Ольги Романовой, как вернуть проданную матерью квартиру

12.05 / В «Единой России» рассказали о возрасте участников праймериз партии на выборы в Госдуму

08.09 / Эксперт не исключил обновления состава Госдумы по итогам выборов более чем наполовину

10.09 / Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

15.12 / Поезд оператора перевозок по Крымскому мосту впервые прибыл из Москвы в Адлер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика