При жесткой посадке самолета в Подмосковье пострадали два человека

Легкомоторный самолет совершил в среду жесткую посадку в городском округе Лыткарино Подмосковья, пострадали два человека, сообщили в экстренных службах.

«В районе поселка Тураево в лесном массиве жестко сел легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. Оба пострадали», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Пожара после ЧП не последовало, на земле разрушений нет.

Ранее в Верхнетоемском районе Архангельской области пропал легкомоторный самолет, проводивший авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки. Позже было обнаружено место крушения пропавшего самолета, экипаж выжил.