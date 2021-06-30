 

При жесткой посадке самолета в Подмосковье пострадали два человека

30.06.2021, 18:00, Новости дня
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Легкомоторный самолет совершил в среду жесткую посадку в городском округе Лыткарино Подмосковья, пострадали два человека, сообщили в экстренных службах.

«В районе поселка Тураево в лесном массиве жестко сел легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. Оба пострадали», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Пожара после ЧП не последовало, на земле разрушений нет.

Ранее в Верхнетоемском районе Архангельской области пропал легкомоторный самолет, проводивший авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки. Позже было обнаружено место крушения пропавшего самолета, экипаж выжил.



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