Фонд президентских грантов запустил марафон благодарности некоммерческим организациям

Марафон благодарности некоммерческим организациям запускается Фондом президентских грантов. В нем могут принять участие все, кто сталкивался с деятельностью НКО в качестве волонтера, участника проекта, партнера.

Участникам марафона нужно снять короткое видео о проекте, поддержанном Фондом президентских грантов, и загрузить его в любую социальную сеть, отметив профиль организации и проставив хэштеги #говорюспасибо #добраястрана #фондпрезидентскихгрантов. Видео может быть любого формата. Главное в нем – благодарность людям, реализовавшим проект, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Цель марафона – поддержать тех, кто каждый день без остатка отдает себя другим и меняет жизнь к лучшему. Участвовать в марафоне можно до 31 августа включительно. Его итоги будут подведены в начале сентября. Организация, которая соберет самое большое число видео-отзывов, а также организация, о которой снят видео-отзыв, набравший наибольшее количество лайков, получат приз – видеосъемку и итоговый профессиональный ролик.

Кроме того, при поддержке Фонда президентских грантов стартовал еще один конкурс: Союз кинематографистов РФ запустил конкурс видеороликов «Хорошая история».

В нем могут принять участие молодые режиссеры, студенты и выпускники киношкол, а также сотрудники некоммерческих организаций и все те, кто неравнодушен к развитию благотворительности.

Жанр видео может быть любым: от интервью до игрового фильма. Важно, чтобы длительность ролика не превышала пять минут, а его тема была посвящена проекту, победившему в конкурсе президентских грантов. Работы принимаются до 15 августа включительно.

Цель конкурса – рассказать о социальных и культурных проектах и людях из некоммерческого сектора.

В жюри вошли: режиссеры Александр Котт, Сергей Мирошниченко, Алексей Нужный, продюсер Алексей Лысенков, генеральный директор сети «Москино» Наталья Мокрицкая, председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко и другие известные представители сферы кино и благотворительности.

Эксперты будут оценивать глубину раскрытия темы, выразительность подачи материала, качество видеосъемки, оригинальность творческого высказывания.

Шорт-лист конкурса будет объявлен в сентябре. Авторы лучших видеороликов будут приглашены на фестиваль «Таврида.АРТ», где смогут посетить мастер-классы от известных представителей киноиндустрии.

Награждение победителей и вручение денежных призов пройдет 11-13 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Призовой фонд «Хорошей истории» – 1 миллион рублей.

Подать заявку на конкурс можно через платформу хорошаяистория.добраястрана.рф. Конкурс проходит в рамках проекта «Всероссийский молодежный кинофорум». Инициатива получила президентский грант в размере 40 млн рублей.