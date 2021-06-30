Свитолина с победы стартовала на Wimbledon

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30.06.2021, 17:58, Новости дня
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Украинка, которая занимает пятую позицию в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла представительницу Бельгии Элиссон ван Эйтванк (57-я в рейтинге) – 6:3, 2:6, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту.

Во втором круге Свитолина сыграет с Магдой Линетт из Польши, которая занимает 44 место в рейтинге WTA.

Контекст:

На последнем турнире Wimbledon, который состоялся в 2019 году, Свитолина дошла до полуфинала.

В прошлом году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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