Минздрав не занимается коррупционными проблемами в системе обращения лекарств – Союз потребителей медицинских услуг

Эксперт рассказал, что предложил Ляшко сразу после его назначения министром обсудить борьбу с коррупцией в этой сфере, но в ответ получил отписку за подписью директора фармацевтического директората Александра Комариды. Онищенко опубликовал в блоге это письмо.

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Фото: korrespondent.net



Фото: korrespondent.net

Он отметил, что принятый в 2018 году закон, который должен был обеспечить свободный доступ к информации о результатах исследований лекарств, не выполняется из-за подзаконных актов, и в итоге касается только лекарств, зарегистрированных после октября 2018 года.

“Даже в таком изнасилованном виде закон не выполняется в течение трех лет. Но и без ознакомления с выводами исследований можно легко доказать, что утверждения Минздрава об эффективности и безопасности всех лекарств, зарегистрированных в Украине, не соответствуют действительности”, – отметил Онищенко.

Лоббировали такой подход к информации о препаратах члены Ассоциации производителей лекарств Украины – “Фармак”, “Борщаговский ХФЗ”, “Интерхим”, “Юрия-Фарм”, “Индар” и “Сперко Украина” – утверждает автор блога. Эти компании в том числе производят иммунотропные препараты. Онищенко убежден, что такие лекарства нельзя продавать без рецепта и использовать без наблюдения врача.

“К безрецептурным индукторам интерферона принадлежит также тиролон, что имеет эмбриотоксическое действие и противопоказан при беременности. За границей препараты тилорона противопоказаны детям до 18 лет. Однако “Амиксин ИС” (Интерхим) в Украине показан для лечения гриппа и ОРВИ без ограничений у взрослых и детей с семи лет. Безрецептурные индукторы интерферона на основе энисамиума йодида – “Амизон”, “Амизончик”, “Амизон МАКС” (Фармак, Украина) – в странах с развитой медициной и регуляторной системой их вообще не считают лекарством. В авторитетных научных изданиях отсутствуют публикации, доказывающих эффективность и безопасность молекулы. В утвержденном МОЗ Украины протоколе медицинской помощи “Грипп” указано: “На сегодняшний день существует немного лекарственных средств с доказанной противовирусной эффективностью в отношении вирусов гриппа. Это Занамивир и Озельтамивир”. Однако по данным аналитической системы PharmXplorer, только в течение 2020 украинцам продано 9,3 млн. упаковок приведенных здесь индукторов интерферона на сумму 1,4 млрд грн”, – написал он.

Глава организации подчеркнул, что иммуномодуляторы вместо лечения могут нанести непоправимый вред здоровью и Академия медицинских наук Украины официальным письмом подтверждала, что выступает против безрецептурной продажи и рекламы противовирусных и иммунотропных препаратов.

“Не удивляет, что Минздрав пытается изменить уголовную ответственность за нарушение порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств на административную. Проекты изменений в кодексы уже направлены на согласование министерствам и ведомствам. В случае их принятия контрольно-разрешительная система может окончательно потерять тормоза”, – заявил он.

По поводу гомеопатии Онищенко написал, что ученые отмечают отсутствие эффективности гомеопатии и в развитых странах есть документы, регламентирующие их выпуск без указания лечебных свойств.

“Одно дело – отпускать без рецепта таблетки со следами растертого розмарина, кардинально другое – потакать вмешательству в иммунную систему взрослых и детей иммунотоксичными ксенобиотиками химического синтеза без профессионального назначения и контроля”, – отметил эксперт.

Онищенко считает, что Минздрав должен привести подзаконные акты в соответствие с законом Украины “О лекарственных средствах”, в том числе – подготовить приказ об утверждении форм отчетов о доклинических исследованиях и отчетов о клинических испытаниях лекарственных средств, а также изменить порядок проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, обеспечить свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств.

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