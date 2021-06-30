 

“Другие интересы. Жаль,не совпадают с семейными”. Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках

30.06.2021, 17:58, Новости дня
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“Ловись, рыбка, большая и маленькая. Сегодня отличный клев”, – подписала она снимок.

“Сын такой красавчик, почему постоянно с мамой, неужели девушки нет?” – отреагировали на фото фолловеры.

“Рыбалка – здорово, но почему с мамой? Отец не любит рыбачить? Другие интересы у него? Жаль, что не совпадают с семейными”, – высказались пользователи сети.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) вышла замуж за стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) в 2003 году.  Тарзан в сентябре 2020 года публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Королева спустя время призналась, что простила супругу измену.

Архип Глушко (2002) – единственный сын артистов. 28 июня 2021 года российский СМИ, ссылаясь на наличие обручального кольца на безымянном пальце правой руки Архипа Глушко, сообщили, что он женился. 

В настоящее время Королева вместе с сыном отдыхает на даче – певица делится в подписчиками в сети фрагментами отпуска. В последний раз вместе с мужем артистка появлялась на публике на минувшей недели во время московского фестиваля “Жара”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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