В Луганской области разоблачили криминального авторитета из санкционного списка СНБО

В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска и Службы безопасности Украины разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является криминальным авторитетом.

“Сотрудниками полиции совместно с Государственной миграционной службой решается вопрос об их принудительном возвращении в страну их происхождения”, – отметили в релизе.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4120095081410485

Имени криминального авторитета в МВД не сообщают.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал в тот же день, что Совбез продлил также санкции против граждан и компаний РФ и Украины, срок действия которых истекал в мае.

Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари и Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

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