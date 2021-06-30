 

Эксперты рассказали о новой схеме кражи денег в Интернете

30.06.2021, 17:56, Новости дня
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Как стало известно, в сети появилась новая мошенническая схема, по которой злоумышленники крадут деньги у граждан. Ее обнаружили специалисты по кибербезопасности компании Group-IB.

Они сообщают, что мошенники начали удачно подделывать интернет-страницы, на которых происходит подтверждение правильности платежа. До последнего момента пользователь остается в уверенности, что его деньги направляются в заданном ими направлении. И только потом они понимают, что средства со счета ушли неизвестно куда.

Именно по таким схемам у россиян уже украдено не менее 400 миллионов рублей, утверждают эксперты. Оказывается, данные схемы уже работают около полугода, но до сих пор специалисты по кибербезопасности не знали о них.



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