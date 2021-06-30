 

Сверхпрочный смартфон Energizer Hard Case G5 оценен в 600 долларов США

30.06.2021, 17:56, Новости дня
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В новой модели сверхпрочного «внедорожного» смартфона Energizer Hard Case G5, как видно из маркировки, обеспечена связь пятого поколения. Как отмечает разработчик, это первая модель, выпущенная в компании Avenir Telecom с поддержкой G5.

Объявлена и стоимость нового гаджета. Она составляет в базовом варианте 600 американских долларов. Кроме современной начинки гаджет получил прочный герметичный экран, позволяющий безопасно использовать смартфон в условиях экстремального туризма, например.

Например, смартфон без каких-либо последствий может полчаса пролежать под водой на глубине до 1,2 метра. Он может упасть с высоты 120 см на бетон и не разбиться. Аппарат построен на основе процессора MediaTek Dimensity 720.



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