Сверхпрочный смартфон Energizer Hard Case G5 оценен в 600 долларов США

В новой модели сверхпрочного «внедорожного» смартфона Energizer Hard Case G5, как видно из маркировки, обеспечена связь пятого поколения. Как отмечает разработчик, это первая модель, выпущенная в компании Avenir Telecom с поддержкой G5.

Объявлена и стоимость нового гаджета. Она составляет в базовом варианте 600 американских долларов. Кроме современной начинки гаджет получил прочный герметичный экран, позволяющий безопасно использовать смартфон в условиях экстремального туризма, например.

Например, смартфон без каких-либо последствий может полчаса пролежать под водой на глубине до 1,2 метра. Он может упасть с высоты 120 см на бетон и не разбиться. Аппарат построен на основе процессора MediaTek Dimensity 720.