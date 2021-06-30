 

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется более шести месяцев

30.06.2021, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее исследователи доказали, что иммунитет к COVID-19 сохраняется до шести месяцев. Однако недавние исследования показали, что эта продолжительность немного больше.
Специалисты, представляющие Университет Любека, обнародовали новые сведения о длительности иммунной реакции к коронавирусной инфекции. Были изучены истории болезни более 400 пациентов, которые переболели SARS-CoV-2 в легкой и умеренной форме. Спустя десять месяцев после COVID-19 у 316 человек были выявлены антитела. Через 300 дней почти половина иммунной защиты все еще была активна.

Как отметил Вернер Зольбах, который является одним из авторов исследования, полученные результаты дадут представление о том, требуется повторная вакцинация или нет. Кроме этого, важно понимать, через какой промежуток времени это будет необходимо сделать. По последним данным, иммунитет к COVID-19 сохраняется на протяжении десяти месяцев.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Мнение: Национальная Гвардия в Капитолии

28.12 / Виктория Дайнеко рассказала дочери, что Деда Мороза не существует

17.02 / Онколог Кунина развенчала популярный миф о раке

20.12 / Мнение: Чем опасна российская вакцина от COVID-19?

09.05 / Мы победили! – Личное мнение

01.06 / Центральноафриканский лидер поблагодарил Россию за помощь в спасении республики

05.02 / Команда Зеленского об импичменте: Пропагандистская инициатива

08.03 / Мнение: Иран призвал Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене

01.06 / Тихановская подписала указ о продаже «Белавиа» ирландской Ryanair за 1 евро

15.06 / Названы методы избавления от боли в горле без лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика