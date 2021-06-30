Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется более шести месяцев

Ранее исследователи доказали, что иммунитет к COVID-19 сохраняется до шести месяцев. Однако недавние исследования показали, что эта продолжительность немного больше.

Специалисты, представляющие Университет Любека, обнародовали новые сведения о длительности иммунной реакции к коронавирусной инфекции. Были изучены истории болезни более 400 пациентов, которые переболели SARS-CoV-2 в легкой и умеренной форме. Спустя десять месяцев после COVID-19 у 316 человек были выявлены антитела. Через 300 дней почти половина иммунной защиты все еще была активна.

Как отметил Вернер Зольбах, который является одним из авторов исследования, полученные результаты дадут представление о том, требуется повторная вакцинация или нет. Кроме этого, важно понимать, через какой промежуток времени это будет необходимо сделать. По последним данным, иммунитет к COVID-19 сохраняется на протяжении десяти месяцев.

Источник: ufatime.ru