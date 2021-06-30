Ученые: Чай с лимоном может увеличить продолжительность жизни

Простая ежедневная привычка может привести к тому, что увеличится продолжительность жизни. По словам ученых, речь идет об употреблении чая с лимоном. Это напиток оказывает сильное противовирусное, антибактериальное и иммуностимулирующее свойство.

Исследователи, которые представляют Национальный институт здоровья и Национальную медицинскую библиотеку США, изучили, как цитрусовые влияют на химиопрофилактику раковых заболеваний. Оказалось, что соединения лимона убивают злокачественные клетки и предотвращает развитие опухолей легких, языка и толстой кишки.

Другое исследование показало, что благодаря добавлению цитрусовых организм на 80% лучше усваивает антиоксиданты, которые содержатся в чае. Кроме этого, с помощью лимонного сока очищается печень. Фрукт богат на витамин С, растительные соединения и растворимую клетчатку. Поэтому он благоприятно влияет на борьбу с различными инфекциями, повышает иммунитет и увеличивает продолжительность жизни.

Источник: medikforum.ru