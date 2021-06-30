Ученые назвали простой способ снижения вреда от плохого сна

Ученые рассказали о простом способе, который поможет снизить вред от плохого сна. Отмечается, что человеку нужна физическая активность на оптимальном уровне или же выше его.

В исследовании научных сотрудников приняли участие 380 тысяч человек. Они предоставили информацию о своем сне и уровне физической активности для анализа. Результаты проведенной работы наглядно показали, что те, кто плохо спал ночью и имел низкую активность, имели повышенный риск смерти, развития рака, инсульта, болезней сердца. Здоровье участников эксперимента отслеживалось специалистами на протяжении 11 лет.

За время проведения наблюдений скончались 15,5 тысячи человек. 4 тысячи пациентов умерли в результате сердечных патологий, а 9 – от онкологии. Чем ниже было качество сна, тем выше поднимался риск летального исхода.

Источник: www.medikforum.ru