 

Ученые назвали простой способ снижения вреда от плохого сна

30.06.2021, 17:54, Разное
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Ученые рассказали о простом способе, который поможет снизить вред от плохого сна. Отмечается, что человеку нужна физическая активность на оптимальном уровне или же выше его.
В исследовании научных сотрудников приняли участие 380 тысяч человек. Они предоставили информацию о своем сне и уровне физической активности для анализа. Результаты проведенной работы наглядно показали, что те, кто плохо спал ночью и имел низкую активность, имели повышенный риск смерти, развития рака, инсульта, болезней сердца. Здоровье участников эксперимента отслеживалось специалистами на протяжении 11 лет.

За время проведения наблюдений скончались 15,5 тысячи человек. 4 тысячи пациентов умерли в результате сердечных патологий, а 9 – от онкологии. Чем ниже было качество сна, тем выше поднимался риск летального исхода.

Источник: www.medikforum.ru



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