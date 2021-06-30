 

В Сколково вывели попугая, выкрикивающего патриотические лозунги

30.06.2021, 17:51, Разное
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Компания «ОрнитоНова» — резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» — представила попугая Шурика, выкрикивающего патриотические лозунги. Кроме того, птицу научили исполнять гимн России и уничтожать агитационные материалы экстремистских организаций.

Перья Шурика окрашены в цвета российского флага — в природе у попугаев ара такая расцветка не встречается. По словам учёных, она была получена благодаря тщательной селекции, производившейся по уникальной технологии. Ещё до появления на свет попугаю включали патриотическую музыку: песни, военные марши и гимн России. После вылупления Шурику стали показывать фрагменты политических ток-шоу и выступлений президента РФ Владимира Путина. Уже через полгода попугай научился не только повторять услышанное, но и составлять из него новые фразы.

«Бандеровцы, фашисты, предатели! Крым наш, а экстремисты ответят по закону! Наш голос за Путина и „Единую Россию“! Запад давно прогнил! Остановить продвижение НАТО на западных рубежах России!» — говорит птица на видео, опубликованном фондом «Сколково».

Правительство высоко оценило инновационный проект российских учёных и выделило компании «ОрнитоНова» грант в размере 100 миллионов рублей. Кроме того, Шурика пригласили на передачу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где он выступит в качестве эксперта по геополитике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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