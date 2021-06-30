 

В Отрадном благоустроят бульвар на улице Римского-Корсакова

30.06.2021, 17:48, Разное
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Сейчас эта территория – зеленый массив с пешеходными дорожками, который разделяет проезжую часть улицы. По словам Болнокина, комплексного благоустройства этой территории никогда не было, только периодически ремонтировали дорожки.

Идея благоустройства, которая легла в основу проекта, появилась в 2019 году. “У нас ученик школы разработал проект по благоустройству прогулочного бульвара на улице Римского-Корсакова В планах благоустройство стоит на 2022 год”, – отметил Болнокин.

Пока окончательный вариант проекта находится в разработке. Предполагается, что здесь установят лавочки и арт-объекты, сделают велосипедную дорожку.

Также в 2022 году рядом с бульваром на улице Римского-Корсакова на месте снесенных гаражей за счет частного инвестора появится зона отдыха. Как пояснили в управе, таким образом у жителей района появится единая прогулочная территория.



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