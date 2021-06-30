Мнение: «Для тех, кто верит в гений ДОСТОЕВСКОГО»

Здравствуйте

К вопросу о пандемии коронавируса, к вопросу неоправданной веры в науку как панацею от пандемии, к вопросу чипирования под видом вакцинирования, к вопросу о принудительном вакцинировании городами и странами:

http://uraldaily.ru/sites/default/files/2a56b917.jpg

Школьная программа (если не забыли). Сон Раскольникова из «Преступления и Наказания» Федора Михайловича Достоевского, Великого Русского Гения и Провидца

«Он пролежал в больнице весь конец Поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда ещё лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу.

Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали.»

( текст из https://ilibrary.ru/text/69/p.41/index.html )

В этом сне много узнается из хроники сегодняшних дней.

1) Образ убиенной старухи процентщицы как нельзя более подходит под то, что от прививок страдают в основном люди старшей возрастной группы. Как пример на настоящий момент: Израиль, где прошла массовая вакцинация, и где после вакцинации умерло населения в разы больше (особенно в старшей возрастной группе), чем за всю пандемию. Об этом подробно в Статье ««Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» Часть ВТОРАЯ» (п.5 и п.6 этой Статьи посвящены Израильской Теме) https://dostalo.livejournal.com/1438162.html

Увы Россия, пошла по этому пути с точки зрения действий государства.

2) Выданная старухой ссуда (кредит) Раскольникову – это кредит доверия ничего не понимающего народа науке и государству. Хотела проценты получить в виде защиты вакцинированием, а вместо этого убита была. А заодно – это и Пенсионные Фонды, в которых лежат под проценты сбережения стариков и старух (пенсионеров). Пенсионные Фонды, которые и получат эти сбережения по рецепту Раскольникова.

3) Шприцы с вакцинами – это и есть Топор Раскольникова, Орудие Убийства.

4) Раскольникова – студента юридического факультета (значит Законы и Законодательство), вставшего на Путь Убийства.

5) В самой Фамилии «Раскольников» угадывается раскол общества на ковидоверцев и ковидоотрицателей, на вакциноверцев и вакциноотрицателей.

В Имени и Отчестве «Родион Романович» и видны:

РОДИОН = РОссийская ДИ (ДИ = Дважды) ОН (англ. ON = Включить) = Российская дважды сделанная вакцина. Это и есть вакциноверцы.

РОМАНОВИЧ = РОссийская МА (МАсса) НО (англ. NO = НЕТ) В ИЧ (англ. ЕACH = Каждый). Это и есть вакциноотрицатели.

(Интересна и такая трактовка РОМАНОВИЧ = РОссийская МА (МАсса; можно трактовать как МАнера или еще как МАть родила, с врожденным неизмененным вакцинами иммунитетом) ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Человечества) = Российская Масса Людей без ВИЧ. Где ВИЧ = СПИД = Синдром Приобретенного Иммуно Дефицита. Коронавирус и вирус СПИДа разные вирусы. Но никто не будет спорить, что коронавирус сажает иммунитет намного быстрее вируса СПИДа. Так что трактовка ВИЧ как коронавирус приобретенный правомерна. Притом приобретенный и за счет вакцинации, ведь в каждой вакцине содержатся фрагменты вируса или убитые вирусы)

Даже в словах ON и NO противоположность видна в прямом и обратном порядке написания.

6) Ну а в «трихинах»: ТРИХИН = ТРИ ХИН = 3 (ТРИ) ХИНы (Хинное дерево (хина, хинин), которые стали панацеей от малярии), угадываются 3 (Три) Российские вакцины, которые подаются властями как панацея от коронавируса. Можно и так: ТРИХИН = ТРИ ХИ Н = 3 (Три) ХИмии Натуральные. Нахимичили ученые вакцин, мало не покажется, таких вакцин, что «Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими»

В этом случае все словосочетание «новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими» четко соответствует и побочным эффектам от этих вакцин, и чипам, содержащимся в этих вакцинах (скорее наночипам, которые появятся после того, как многие подсядут на вакцинацию раз в полгода). И просто тому, что вакциноверцы добровольно идут на заражение коронавирусом (в очередной раз повторю, что коллективный иммунитет, это не когда 60% провакцинируется, а когда 60% переболеет; и государствам выгодно быстрее достичь этой величины, чтобы уйти из полосы кризиса, связанного с пандемией; вот и идет вакцинация существующими вакцинами, чтобы вакцинированные побыстрее переболели).

О том, что вакцинированные заболевают чаще невакцинированных и о том, что количество средне-тяжелых случаев при этом не уменьшается, Статьи:

«Первый вопрос к Михаилу Мурашко» https://dostalo.livejournal.com/1449821.html

и «Второй вопрос к Михаилу Мурашко» https://dostalo.livejournal.com/1453711.html

Федор Михайлович Достоевский – Русский писатель, поэтому и отобразил Российские вакцины. Другие ничем не лучше. Те же «одарённые умом и волей» «существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей».

7) А предложение: «Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали.» четкое описание всеобщей обязательной и (или) принудительной вакцинации во многих городах или странах.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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