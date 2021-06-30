Простенько, но со вкусом: бюджетные варианты опор для вьющихся растений, которые легко сделать самому

Вьющиеся растения позволяют создать в саду особенную атмосферу. С ними участок выглядит немного по-другому – более ярким, красочным, интересным. Чтобы организовать такие зоны, вам понадобятся конструкции для вьющихся растений.

А-образная рамка с натянутой проволокой

Эта прочная решетчатая конструкция с А-образной рамой на шарнирах – отличный способ использовать дополнительное пространство над садом. Рамку можно использовать в огороде для тыквы, огурцов, душистого горошка и других культур.

Металлическая арка

Такая садовая беседка может быть построена из квадратных железных труб. Арки отличаются замысловатым узором завитков, они устойчивы к коррозии за счет специальной обработки металла. Арку со вьющимися растениями можно использовать в качестве фотозоны на мероприятиях или установить ее у ворот.window.Ya.adfoxCode.create({ownerId:264496,containerId:”adfox_159487332569788321″,params:{p1:”clqta”,p2:”fvej”}}); Опора в виде рамки Такая металлическая конструкция максимально удобная, крепится к стене. Покрыть ее можно водостойкой краской яркого цвета. Металлические соты Создайте в доме живую стену, установив решетку из сот. Эта решетка изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали и окрашена в матовый черный цвет, что придает ей эффектный вид. Решетчатый забор Создайте границу между улицей и своим домом с помощью красивой решетчатой ​​ограды. Она пропускает свет, сохраняя при этом уединенность внутреннего двора.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Решетчатый забор может быть сделан из каркасной решетчатой ​​панели из дерева насыщенных цветов. Медные конструкции Эта медная решетка ручной работы украшена простым узором без замысловатых элементов, что придает ей интересный блеск. Такие конструкции состоят из четырех металлических опор, которые соединены между собой прутьями. Такие опоры могут быть переносными или даже на основе из бетона. Готовые кованые опоры могут быть самой разной формы. Их можно купить для небольших однолетников, которые вьются. Для них идеально подойдут ипомея, декоративная фасоль, плющ.