Простота, изысканность и минималистичная элегантность: как правильно сочетать одежду нейтральных цветов этим летом

Летом 2021 года в моде одежда нейтрального цвета, которая помогает сделать образ более элегантным, стильным и изысканным. Однако такие тона могут выглядеть достаточно скучными. Именно поэтому очень важно знать о том, как правильно подбирать, носить и с чем сочетать одежду нейтральных тонов, чтобы выглядеть притягательно.

Что собой представляет нейтральная гамма?

Цветовая палитра достаточно широкая. Нейтральная палитра не только охватывает различные оттенки бежевого или верблюжьего, но также включает в себя черный, белый, цвет кофе, синий и зеленый оттенок.

Такие цвета отлично сочетаются практически со всем, чем угодно. Вещи нейтральных тонов можно носить с той одеждой, которая есть в вашем шкафу.

Кроме того, сочетание нейтральных оттенков помогает сделать образы просто шикарными и очень эффектными.

Принты и текстуры

Чтобы сделать свой образ более стильным и притягательным, надевая одежду нейтрального цвета, нужно правильно обыграть узоры и ткани каждого предмета гардероба. Деталь, которая на первый взгляд кажется едва заметной, придает вещам особенный вид.

Чтобы добавить своему образу притягательности, стоит использовать ткани с вышивкой, рельефом и парчой. Правильно подобранные узоры и разница текстур, красиво сочетающиеся между собой, помогут вам создать просто удивительный образ.

Именно поэтому не стоит бояться смешивать текстуры и играть с различными тонами и рисунками.

Создать интересную комбинацию

Независимо от того, выбираете ли вы одежду нейтральных цветов с особыми фасонами, деталями и силуэтами или предпочитаете дополнить свой наряд при помощи различных украшений и аксессуаров, в любом случае это поможет подчеркнуть нейтральный наряд и сделать образ более гармоничным.

Нужно правильно комбинировать различные элементы, чтобы ваш лук стал интересным, элегантным и изысканным.

Добавить яркие тона

Если нет желания создавать эффектные комбинации только лишь с нейтральными цветами или полностью монохромные образы, то можно прибегнуть к небольшим цветным акцентам.

Чтобы внешний вид получился более привлекательным и гармоничным, нужно использовать более приглушенные или пастельные оттенки ярких цветов.

Но если хочется использовать более насыщенные тона, то лучше всего остановить свой выбор на аксессуарах, принтах или же различных украшениях. Это поможет сделать образ просто восхитительным.

Выбирать качественные вещи

Поскольку нейтральные тона просто идеально подходят для создания изысканного и элегантного внешнего вида, чтобы выглядеть модно и притягательно, обязательно нужно выбирать вещи высокого качества, которые отличаются своей долговечностью.

Правильно подобранные предметы гардероба не только максимально улучшат внешний вид, но и идеально подходят для повседневной носки.

Стоит выбирать для себя максимально простые и базовые вещи, в частности такие, как блейзеры, белые рубашки на пуговицах, красивое платье, классические брюки. Это поможет вам выглядеть просто безупречно и всегда быть стильной и притягательной.