 

Мнение: Время топить?

30.06.2021, 17:22, Разное
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Денису Безрукову было 32 года. Он утонул.

Вместе с женой и 5-летним сыном он отправился на рыбалку на резиновой лодке. Но лодку таранил катер. От удара Денис вылетел за борт и пошел ко дну. Похоже, что носовая часть катера врезалась в голову парня и он потерял сознание…

Среди тех, кто находился на катере были и депутаты-единоросы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Им и в голову не пришло попытаться спасти тонущего Дениса. Катер умчался, а вернулся минут через 15, успев кого-то высадить…

Похоже, что депутаты были пьяны. Были бы трезвыми, думаю, попытались бы спасти тонущего. Во всяком случае, по-моему, это нормальная и единственно возможна реакция любого нормального человека – попытаться спасти человека, попавшего в беду. Или я не прав? И сейчас такое время, что куда будничнее и привычнее топить, чем спасать?

На снимке: Денис Безруков, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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