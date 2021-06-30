Полина Максимова и Егор Корешков, Ирина Старшенбаум и другие на премьере фильма “Джетлаг”

29 июня в кинотеатре “Октябрь” прошла премьера фильма Михаила и Лили Идовых “Джетлаг”. Картину о жизни двух влюбленных, жизнь которых переворачивается с ног на голову после ссору в аэропорту, зрителям представили генеральный продюсер Артем Васильев, основной актерский состав в лице Ирины Старшенбаум, Полины Ауг, Полины Долиндо, Александра Горелова, Егора Корешкова, Павла Ворожцова и Вадима Утина. Михаил и Лили Идовы подключились по видеосвязи, так как не смогли вовремя вылететь из Берлина из-за пролем в авиасообщением по причине коронавируса.

В центре сюжета фильма — Женя и Никита, которые оказываются в разных частях света после ссоры в аэропорту и расходятся. Женя попадает на съемочную площадку в Берлине и становится соавтором фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь наполняется разными приключениями. Но одно остается неизменным: он хочет быть рядом с Женей и ради этого преодолеть все границы.

Фильм “Джетлаг” во всех кинотеатрах страны с 1 июля.

Ирина Старшенбаум Егор Корешков и Полина Максимова Полина Ауг Павел Ворожцов и Егор Корешков Утенков Вадим Алиса Таежная Александр Горелов