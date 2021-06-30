 

“Ангел” Victoria’s Secret Каролина Куркова показала лицо полуторамесячной дочери

30.06.2021, 17:16, Разное
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9 мая 37-летняя чешская модель Каролина Куркова стала мамой в третий раз. У бывшего “ангела” Victoria’s Secret и ее 49-летнего супруга, кинопродюсера Арчи Друри, родилась дочь Луна Грейс. Тогда новостью многодетная мама поделилась в Instagram, опубликовав первое фото малышки лишь со спины. А сегодня Каролина показала лицо малышки, представив кадры из нежной фотосессии, сделанной у нее дома и на пляже. Также модель рассказала, каково это – быть мамой девочки:

Я так влюблена в Луну Грейс и волшебный опыт воспитания дочери. Не думаю, что когда-либо осознавала, насколько сильно я хочу дочь, и теперь, когда она здесь, я наслаждаюсь каждой секундой. Мне нравится чувствовать эту связь матери и дочери. У нас не только одно женское тело, но и один и тот же дух и энергия.

О третьей беременности модели стало известно в декабре прошлого года: тогда Каролина написала эссе для американского Glamour, в котором сообщила, что ждет ребенка. Она отметила, что новость стала полной неожиданностью для нее и ее мужа Арчи Друри, которые уже вместе растят двоих сыновей.

Забеременеть в третий раз, особенно в такое время, как сейчас, – совершенно новый опыт для меня. Я верю, что все случается в нужный момент – это часть предопределенных событий, которые мы не можем контролировать. Мы должны лишь смириться, развиваться, расти и быть терпеливыми. Я была моложе, когда забеременела в первый и второй раз. Теперь мне 36, и я чувствую себя более уверенной в своем теле и стараюсь получить пользу от года, который принес нам так много возможностей для того, чтобы подумать, поразмыслить и переоценить, – написала Каролина.

Напомним, Каролина и ее супруг, кинопродюсер Арчи Друри, объявили о помолвке в июле 2009 года. Тогда же они анонсировали и первую беременность Курковой. Со свадьбой пара тянуть не стала и успела пожениться до появления на свет Тоби Джек в ноябре того же года. В ноябре 2015-го у Каролины и Арчи родился второй сын – Ноа Ли. 

Каролина Куркова

Каролина Куркова и Арчи Друри



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