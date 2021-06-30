 

Сотрудник «Матросской Тишины» заявил о разговорах Навального о побеге

30.06.2021, 17:06, Новости дня
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Блогер Алексей Навальный дважды говорил о намерении совершить побег, сообщил сотрудник СИЗО №1 («Матросская Тишина»).

В связи с этим в решении Преображенского суда Москвы сказано, что постановка Навального на учет как склонного к побегу была признана законной, передает ТАСС. 

«В ходе заседания (комиссии по постановке на профилактический учет) был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег. Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России», – следует из решения суда.

Отмечается, что решением комиссии Навальный поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на 3 месяца. 

Ранее Навальный подал иск к руководству «Матросской Тишины» из-за постановки на учет как склонного к побегу. В минувшую пятницу Преображенский суд отклонил иск блогера. В начале июня суд отказал блогеру в удовлетворении аналогичного иска к ИК-2 «Покров» во Владимирcкой области. 

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.



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