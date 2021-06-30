Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

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30.06.2021, 17:06, Новости дня
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Представитель ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций, заявили в представительстве Евросоюза в республике.

«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», – приводит сообщение представительства РИА «Новости».

В понедельник Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.

Ранее сообщалось, что Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.



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