Доний: Те, кто критикуют украинских футболистов за общение “не на том языке”, осознают, что работают не на единство нации?

Обидно, когда даже победа Украины в футбольном матче становится поводом для… языкового противостояния.

Эпическая победа, победа непростая, победа силы духа и готовности бороться в прямом смысле до последней минуты.

Гол с ударом Довбика (речь которого теперь не всем нравится) – это уже добавленное время, то есть подтверждение “биться до последнего”. И это гол не персонально Довбика, это гол команды.

Можно по-разному относиться к футболу и к профессиональному спорту вообще, но отрицать, что успехи на спортивной арене способствуют единству нации, бесполезно. Способствуют единству.

Ну так может, победу не стоит терять постфактум?

Еще раз: победа – единство – сила. Вместо этого: ссора – разъединение – слабость.

Украинский язык стоит продвигать. Но силой любви, а не ненависти. Силой собственного примера, а не призывами к принуждению.

В начале 90-х целая плеяда украинских футболистов, к сожалению, выбрала для выступлений сборную России, а не Украины. Это был их выбор. Для нас, конечно, неприятный. Они усиливали российский футбол вместо того, чтобы усиливать украинский. Неужели кто-то до сих пор в силу искаженного понимания “патриотизма” хочет, чтобы все русскоязычные украинские спортсмены выступали за российские, а не за украинские команды?

Те, кто (конечно, из патриотических соображений) вместо того, чтобы порадоваться успеху футбольной сборной, беспощадно критикуют футболистов за то, что они общаются не на том языке, на котором хотелось бы критикам, осознают, что работают не на единство нации?

Еще раз: вопрос в отношениях, в нюансах. Украинский язык следует поддерживать и пропагандировать. Но так, чтобы “поддержкой и пропагандой” не отталкивать, а наоборот, поощрять. Пренебрежение не поощряет. Ненависть не поощряет. Поощряют симпатия и любовь.

Больше любви в “языковых вопросах” и “языковых дискуссиях”, дамы и господа!

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—