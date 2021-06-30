Полиция квалифицировала стрельбу в Харькове как покушение на убийство

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

Контекст:

Стрельба произошла около 9.30 утра. Злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину 1991 года рождения. Потерпевший получил ранения в области шеи, он госпитализирован. В городе вводилась операция “Сирена”.

В ходе перестрелки был ранен представитель “Национального корпуса” Артем Мошенский. Руководитель центрального штаба “Нацкорпуса” Максим Жорин утверждает, что к нападению причастен один из лидеров организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы “Патриоты – За жизнь”, экс-командир роты Нацполиции “Східний корпус” Олег Ширяев. Тот свою причастность к нападению отрицает.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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