Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей “Мечты сбываются”. Видео

“Придумали с Jerry Heil что-то очень интересное ко Дню Независимости. Листайте и смотрите, как прошла первая репетиция”, – призвал своих подписчиков Зибров.

Он приложил к посту не только совместное фото с певцей, но и короткое видео, на котором носит Jerry Heil на руках и поет ей песню Юрия Антонова “Мечты сбываются и не сбываются…”.

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“Моя мама сейчас мне будет завидовать. Отгадайте, с кем я выступаю в этом году на День независимости?” – в свою очередь спросила у своих Instagram-подписчиков Jerry Heil.

Видео певицы уже набрало больше 30 тыс. просмотров, “Ой, Паша!”, “Пощекотал легендарными зибро-усиками”, “Круто”, “Отлично прошла репетиция” – оставили комментарии пользователи соцсети.

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Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского. В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного.

С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва. В этом же году он женился. В 1997-м супруга певца Марина Зиброва родила дочь Диану – она работает концертным директором у своего отца.

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