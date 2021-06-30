“Зеленую” энергетику добивают акцизным сбором, чтобы изгнать из страны иностранных инвесторов – участник рынка

“Действия государства очень непоследовательны. Сначала у нас есть “зеленый” тариф, очень большие инвестиции в энергетику. Затем нарушение правил игры. Договорились на меморандум, однако даже после меморандума мы обсуждаем акцизы”, – напомнил он.

По словам Олейника, законопроект вызвал критику и в других отраслях экономики, его называют популистским, и бизнес надеется, что Рада документ не поддержит.

“Для “зеленой”, для возобновляемой энергетики, даже разговоры о том, что может быть введен какой-то акциз, – это уже очень и очень большой удар по инвестиционной привлекательности нашей страны и вообще в целом бизнесу, – подчеркнул руководитель. – Мы сейчас видим процесс монополизации отрасли. Отрасль последовательно, шаг за шагом убивают, для того, чтобы она не стоила ничего, чтобы вывести иностранные инвестиции из Украины, чтобы Украина была неинтересна внешнему инвестору, а внутренний олигархат мог распределить зеленую энергетику в том числе”.

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. Парламентский налоговый комитет рекомендовал рассмотреть проект закона в сессионном зале.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на “зеленую” электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

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