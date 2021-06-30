 

Кабмин выделит 16 млн грн участникам АТО и семьям погибших военнослужащих

30.06.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из этой суммы предусмотрено окажут помощь семьям шести человек, которые погибли, и 13 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В Кабмине отметили, что с начала 2021 года направили на поддержку пострадавших в боевых действиях на Донбассе и их семьям около 57 млн грн.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: I группа – 400, II группа – 300, III – группа 250 прожиточных минимумов.

В случае смерти помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели. По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны на январь 2021 года, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека. Об этом сообщили в ВСУ 8 мая.

https://gordonua.com/news/war/v-vsu-nazvali-kolichestvo-pogibshih-na-donbasse-voennyh-s-nachala-peremiriya-1552198.html

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / Санкции против жены Медведука ввели из-за завода, обеспечивающего нефтепродуктами ОРДЛО

28.01 / Установлены еще пять человек, совершившие противоправные действия на акции в Москве

29.03 / Нардепы от “Голоса” потребовали провести съезд и переизбрать руководство партии

11.08 / ВОЗ затребовала больше информации о российской вакцине от коронавируса

22.06 / Украина все еще может сыграть в плей-офф Евро 2020. Объясняем, что для этого должно случиться

03.07 / Министр финансов Марченко: Заявление Смолия об отставке сорвало нам трансакцию десятилетия

10.12 / Der Spiegel – время поджимает — инвестор «Северного потока — 2» призвал поспешить с завершением проекта

18.05 / МИД анонсировал создание «дорожной карты» РФ и стран Африки

13.05 / Ермак на встрече с послами G7 и Евросоюза сообщил, что переговоры по Донбассу находятся в затяжной стагнации

04.06 / Протасевич в интервью белорусскому госканалу назвал Лукашенко “человеком со стальными яйцами”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика