Кабмин выделит 16 млн грн участникам АТО и семьям погибших военнослужащих

Из этой суммы предусмотрено окажут помощь семьям шести человек, которые погибли, и 13 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО. Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

В Кабмине отметили, что с начала 2021 года направили на поддержку пострадавших в боевых действиях на Донбассе и их семьям около 57 млн грн.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: I группа – 400, II группа – 300, III – группа 250 прожиточных минимумов.

В случае смерти помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели. По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны на январь 2021 года, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека. Об этом сообщили в ВСУ 8 мая.

https://gordonua.com/news/war/v-vsu-nazvali-kolichestvo-pogibshih-na-donbasse-voennyh-s-nachala-peremiriya-1552198.html

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