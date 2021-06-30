 

Новую операционную систему Windows 11 сумели установить на шестилетний смартфон

30.06.2021, 17:02, Новости дня
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После выхода в свет новой операционной системы Windows 11 эксперты сразу же начали горячо спорить, насколько новыми должны быть компьютеры, чтобы «принять» современную ОС?

Ответ на данный вопрос неожиданно для всех дал один из энтузиастов, который сумел установить «одиннадцатку» на смартфон Lumia 950 XL, хотя тот был выпущен еще шесть лет назад.

До сих пор гаджет работал на ОС Windows Phone, пояснил энтузиаст. Платформа в нем – Snapdragon 810. Если кто-то еще не верит, что Windows 11 не требовательна а аппаратной конфигурации, то вообще не понятно, чем это еще доказать, отметил специалист. Ранее разработчик также не раз сообщал, что Windows 11 гораздо менее требовательна, чем «десятка». Однако многие до сих пор не воспринимают такие заявления всерьез.



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