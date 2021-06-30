Илон Маск напомнил, во что обойдется система StarLink

Данная информация прозвучала во время выставки MWC 2021, где выступил знаменитый американец MWC 2021. Миллиардер и новатор, в частности, еще раз рассказал, во что обойдется инвесторам создание спутниковой системы StarLink.

По словам Маска, общая сумма составит около 30 миллиардов американских долларов. А вложено будет до конца текущего года только треть.

Но система стоит того, чтобы за нее заплатить такие крупные средства, отметил Илон Маск. Ведь до сих пор на Земле более трех с половиной миллиардов человек не имеют доступа к стабильному Интернету. А спутниковая система StarLink обеспечит для всех высокую скорость соединения, которая будет составлять до 150 Мбит в секунду.