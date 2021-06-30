 

От коронавируса скончалась 60-летняя актриса Наталья Смирнова

30.06.2021, 17:00, Разное
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В соцсети Facebook журналист Олег Перанов рассказал о том, что скончалась его близкая подруга Наталья Смирнова. Жизнь 60-летней актрисы оборвалась из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.
По словам Олега Перанова, артистка ушла из жизни сегодня утром, 30 июня. Журналист дружил с ней почти 30 лет, поэтому не может осознать эту тяжелую потерю. Кроме этого, вчера умер еще один его друг – Жора Георгий Мамиконов. Причиной смерти 76-летнего музыканта стали последствия после перенесенного COVID−19. У него не выдержало сердце из-за мерцательной аритмии

Олег Перанов нашел у себя фото, где солист шоу-группы «Доктор Ватсон» позирует вместе с Натальей Смирновой. На снимке они запечатлены рядом и ушли из жизни один за другим.

Наталья Смирнова окончила ЗНУИ в 1982 году. Она играла в театре «Современник» и в Театре Наций.

Источник: www.womanhit.ru



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