 

Анжелика Варум впервые рассказала о трудностях в браке с Леонидом Агутиным

30.06.2021, 17:00, Разное
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Интервью Анжелика Варум дает достаточно редко и не любит отвечать на вопросы, связанные с личной жизнью. Однако недавно она впервые рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться в браке с Леонидом Агутиным.
Супруги вместе более 20 лет, поэтому их часто просят поделиться «секретом семейного счастья». Естественно, за эти годы у них случались семейные кризисы, из которых звездная пара достойно вышла. Анжелика Варум призналась, что труднее всего ей дались первые совместные годы жизни с артистом. Период «притирки» стал для знаменитостей настоящим испытанием. Иногда певица ощущала себя «как на войне», а для того, чтобы найти компромисс, требовалось приложить немалые усилия. По словам Анжелики Варум, на это уходило много энергии. Ситуация наладилась, когда пара разобралась в своих правах и обязанностях в браке.

С Леонидом Агутиным жене было очень легко, так как они «совпадали буквально во всем». Как отметила артистка, ей раньше было так легко интересно только с одним мужчиной – с отцом. Она восхищается сентиментальностью супруга, которую он ранее тщательно скрывал. Именно Леонид Агутин дал Анжелике Варум почувствовать себя под надежной защитой, взяв на себя ряд ее финансовых обязательств. При этом звезда считает, что женщинам нет смысла изображать из себя слабых. Если партнерша нацелена на долгосрочные отношения, то мужчину ей обмануть не удастся. Этим можно оскорбить интеллект представителей сильного пола.



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