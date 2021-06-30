Ксения Собчак высмеяла идущую в Госдуму Татьяну Буланову

Татьяна Буланова решила стать депутатом российского парламента, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, Ксения Собчак высмеяла певицу, решившую сделать политическую карьеру.

Не так давно бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова приняла участие в праймериз партии «Единая Россия». Попытка пройти в политическую элиту страны закончилась для артистки фиаско, однако это не остановило ее коллег. Сейчас стало известно о планах стать парламентарием Татьяны Булановой. Певица, которая вот уже тридцать лет не сходит с музыкального Олимпа, намерена баллотироваться в Государственную думу.

Необычное решение исполнительницы хитов «Не плачь» и «Спи, мой мальчик маленький» вызвало ажиотаж как в российской поп-тусовке, так и в политикуме. Свое мнение о походе Булановой в парламент высказала журналистка и светская львица Ксения Собчак. Однако вместо того, чтобы поддержать певицу, решившую сменить амплуа, бывшая ведущая «Дома-2» высмеяла исполнительницу.

На своем канале в YouTube журналистка опубликовала небольшой ролик, на котором совместила фотоснимок Татьяны Булановой и цитату из предыдущего интервью Юлии Волковой. Таким образом, Собчак намекнула на одинаковую риторику и уровень артистов, которые стремятся войти в ряды политиков. Стоит отметить, что у самой Ксении Собчак не удалось сделать эффективную карьеру, на президентских выборах ее кандидатура набрала минимальное количество баллов. Как пишет «Глобалмск», Собчак не скрывает того, что не понимает, зачем, не имея опыта и знаний и даже представлений о законотворчестве, пытаться реализовать свои амбиции в чуждой сфере.

Источник: globalmsk.ru