Скандалы: Россия стала донором китайского технологического «чуда»

За 5 лет Поднебесная «позаимствовала» у РФ 112 научно-технических проектов

Именно наша страна, а не Америка, стала своеобразным научным донором китайского технологического «чуда». Больше всего научных идей Китай заимствует у России, причем, главным образом, это делается с помощью промышленного и научного шпионажа. И только на втором месте, причем с большим отрывом, следуют в числе китайских «научных доноров» США. Таковы выводы аналитического отчёта, сделанного экспертами влиятельного Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета (CSET).

«Почти половина технических проектов, присвоенных Китаем с 2015 по 2020 годы были разработаны в России (112), Соединенных Штатах (77), Соединенном Королевстве (62) и Японии (57)…»

«Предполагаю, что для китайских шпионов Россия – уже проходной двор, всё наводнено у нас ими. Пока власти ищут под кроватями западных иностранных агентов, значительная часть российской верхушки стала одним большим китайским иностранным агентом…» — комментирует эти шокирующие данные журналист Павел Пряников.