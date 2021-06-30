 

Путин заявил о резервации 46 миллиардов рублей на выплаты беременным и одиноким родителям

30.06.2021, 16:54, Разное
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Накануне, беседуя с министром финансов Антоном
Силуановым, Владимир Путин удостоверился, что средства на реализацию новых социальных выплат с 1 июля предусмотрены. Во время прямой линии президент России сообщил, что в первый год зарезервировано более 46 миллиардов рублей.

Глава государства рассказал, что в следующем году также будут выделены средства. “Там будет чуть-чуть больше. Здесь мы не видим никаких проблем”, – отметил Владимир Владимирович.

Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Путин поддержал несколько социальных инициатив “Единой России”. Президент согласился, что необходимо назначить выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Также российский лидер поручил установить пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет.

“Единая Россия” подготовила изменения в законодательство сразу же после послания Путина. Соответствующий документ был принят Госдумой и подписан президентом России в мае.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что Владимир Путин поддержал “Единую Россию” перед выборами в Госдуму. Глава государства заявил, что партия не занимается популизмом.



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