На Прямой линии Путин пообещал пока не отдавать Сибирь Китаю

Во время президентской Прямой линии жители города Прокопьевска Кемеровской области попросили не отдавать Сибирь китайцам. Президент успокоил сибиряков и пообещал, что в ближайшее время это не произойдёт.

«Вы знаете, что позавчера я беседовал с председателем КНР господином Си Цзинпинем по видеосвязи. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить его за эту возможность и те добрые слова, которые он мне говорил. Мы пришли к общему мнению, что пока не стоит форсировать вопрос о Сибири. Если по Дальнему Востоку у нас есть общее понимание, то здесь спешить не стоит, надо всё взвесить и как следует разобраться в ситуации. Так что на вашем месте я бы пока не беспокоился», – сказал Президент.

Владимир Путин также сообщил, что территориальная целостность и неприкосновенность границ в определённых пределах является основным приоритетом его текущего президентского срока. Однако он не может гарантировать, что Госдума, выборы которой состоятся в сентябре, всегда будет разделять его приоритеты.

«Вы знаете, что в сентябре нас ждут выборы. Совершенно непонятно, кто может прийти к власти в результате и какую политику начать проводить. Может статься, что примут какой-то закон и я не смогу защитить Прокопьевск от перехода в другую государственную принадлежность. Парламент – это законодательная власть, я лишь исполняю принятые им законы», – добавил Путин.

Проблема Сибири будет предметно обсуждаться главами КНР и России после окончания пандемии.

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