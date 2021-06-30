Мнение: Будни вакцинации. Сочинский прецедент

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Пока фальшивое вакцинирование шагает по стране семимильными шагами, вакцинаторы пытаются и реально вакцинировать коллективы организаций и ведомств.

Понятно, что кто хотел, тот давно вакцинировался, некоторое незначительное количество граждан пропагандистам, СМИ, топ-блогосфере еще удастся уболтать поставить прививки, но большинство колоться не хочет и не будет, несмотря на все предписания и пропаганду. Отстранять большинство работников также никто не будет, ибо это означает прекращение работы учреждения или организации. Ни один директор и бизнесмен не враг своему учреждению и бизнесу. Будет вот такое тихое решение вопроса, как в данном Сочинском прецеденте.

В Сочи полицейским запретили приходить на работу без прививки от коронавируса

18 июня 2021, 18:20 — Общественная служба новостей — ОСН

Заместитель начальника СУ УВД по Сочи подполковник юстиции Волков подписал рапорт, где доложил обстановку. Полицейским запретили появляться на работе без прививки от коронавируса, однако они все равно отказывались от вакцинации, сообщает Readovka.

Как следует из рапорта подполковника Волкова, личный пример и агитационная работа не смогли повлиять на настроение личного состава. Кроме того, он выразил непонимание тем фактом, что делать с задержанными. Распоряжение о недопуске сотрудников к работе без вакцинации негативно повлияло на работу полиции.

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Большое начальство мигом пошло на попятную.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

18 июня около 08:00 часов на территории УВД города Сочи проводилась дезинфекция рабочих мест сотрудников полиции, в связи с чем личный состав не мог попасть к месту несения службы. Около 09:00 часов обработка была окончена, и все сотрудники были допущены до своих рабочих мест.

сказал Александр Рунов

А вот и руководство РЖД в лице заместителя генерального директора поспешило заверить подчиненных, что вакцинация — дело добровольное, и запретило связывать зарплату с вакцинированием.

В ответ на обращения к руководству, написал зам генерального. Под угрозой остановки работы железнодорожного транспорта — фактически.

Ну а ковидобесам и остальным можно заканчивать воевать, все что надо уже делает машина, надлежащий процент будет отвакцинирован и отревакцинирован в лучшем виде.

Ума и здоровья.

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