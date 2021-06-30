 

Мнение: Есть ли у Путина QR-код?

30.06.2021, 16:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обзавелся QR-кодом. Теперь могу спокойно  забегать в кафешки и бары на ланчи и кофе…

Чтобы получить QR-код, пришлось вступить в переписку, на которую ушло три дня… Проблема, видимо, возникла в связи с тем, что, как и многие понаехавшие, я привился я в центре вакцинации, открытом в ГУМе… И данные о моих прививках почему-то не были внесены на мою страницу в Госуслугах. Пришлось отправить фотографию разворота сертификата.

Разобрались, прислали QR-код.

А мне вот интересно, а у Путина есть QR-код? Или ему он не нужен, он не ходит в такие места, где требуют QR-код?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.05 / Скандалы: Игра без козырей

05.04 / В Москве до конца 2021 года откроют еще 20 ярмарок

02.06 / Сафари и много животных: Алекандра Бортич с мужем Евгением Савельевым путешествуют по Уганде

18.06 / “Я не простила мать”: четыре шага, которые помогут преодолеть обиду (и как защитить себя от обидных слов)

12.05 / Предсмертное стихотворение на английском

30.10 / Телескоп Hubble рассмотрел самый дорогой астероид в истории наблюдений

20.04 / Мнение: Борьба с коррупцией под грифом «секретно»

12.01 / Шубский мог потратить 12 млн рублей на изготовление памятника для Веры Глаголевой

14.04 / Как на Решетову благодать сошла – Личное мнение

19.08 / Скандалы: «Ноу криминалити»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика