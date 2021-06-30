Мнение: Есть ли у Путина QR-код?

Обзавелся QR-кодом. Теперь могу спокойно забегать в кафешки и бары на ланчи и кофе…

Чтобы получить QR-код, пришлось вступить в переписку, на которую ушло три дня… Проблема, видимо, возникла в связи с тем, что, как и многие понаехавшие, я привился я в центре вакцинации, открытом в ГУМе… И данные о моих прививках почему-то не были внесены на мою страницу в Госуслугах. Пришлось отправить фотографию разворота сертификата.

Разобрались, прислали QR-код.

А мне вот интересно, а у Путина есть QR-код? Или ему он не нужен, он не ходит в такие места, где требуют QR-код?

Фотография отсюда

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