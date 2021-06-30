Гватемала потребовала вернуть ей аванс за «Спутник V»

…из-за срыва сроков поставок.

Власти Гватемалы попросили вернуть уплаченный аванс за партию первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за задержки поставок. Об этом, как сообщает местное издание Republica, заявила министр здравоохранения страны Амелия Флорес.

«Мы просим вернуть деньги. И если у них позже будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», — сказала она.

Чиновница уточнила, что ранее власти внесли 614 гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) в качестве задатка за 16 млн доз российской вакцины.

Контракт с российскими производителями власти страны заключили в апреле, а сам препарат минздрав страны одобрил еще в феврале. В Гватемале также применяют вакцины Moderna и AstraZeneca.

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Гватемале выявили более 292 тысяч случаев заражения коронавирусом, непосредственно от инфекции скончались более 9 тысяч человек.

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