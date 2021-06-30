Елизавета II встретилась с премьер-министром Шотландии и посетила музей шотландских горцев

Второй день тура по Шотландии выдался для королевы Елизаветы II крайне насыщенным. В первой половине минувшего вторника Ее Величество приняла у себя в резиденции, Холлирудском дворце, первых лиц правительства автономии – аудиенции удостоились премьер-министр Шотландии Никола Стерджен и председатель шотландского парламента Элисон Джонстон. Королева принимала политиков в одном из своих любимых нарядов – голубом платье с крупным цветочном принтом.

Королева Елизавета II и премьер-министр Шотландии Никола Стерджен

Вторым пунктом программы дня стало посещение замка Стерлинг в одноименном городе в центральной Шотландии. Здесь Елизавета открыла мемориальную доску в честь открытия обновленного после реставрации музея полка горцев Аргайла и Сазерленда.

Для встречи с горцами Елизавета II выбрала пальто ярко-фиолетового цвета и шляпку в тон, декорированную цветами. Под пальто можно было увидеть подол белого платья с цветочным принтом. Образ завершили белые перчатки, черные туфли Anello & Davide и черная же сумка Launer. Из украшений королева выбрала любимый жемчуг и бриллиантовую брошь.

Музей рассказывает славную историю полка британской армии, собранного из горцев двух областей Шотландии – Аргайла и Сазерленда, который показал себя в англо-бурской войне, а также во время Первой и Второй мировых войн. Самой легендарной битвой, в которой отличились горцы, стала битва под Балаклавой в 1854 году, получившая историческое название Тонкая Красная Линия и получила художественное воплощение на полотне Роберта Гиббса. К слову, полк квартировал в замке Стерлинг вплоть до 1964 года.

Тур по Шотландии, который продлится до 1 июля, неофициально называют Holyrood Week, то есть “Холирудская неделя” по названию королевской резиденции – Холирудского дворца в столице Шотландии, где всегда останавливаются британские монархи. В певрый день тура Елизавета вместе с внуком принцем Уильямом посетила завод AG Barr в городе Камбернолд, специализирующийся на производстве культового безалкогольного напитка Irn-Bru. А позже герцог Кембриджский уже один отправился в Глазго на судостроительную верфь, чтобы посмотреть, как идет строительство главного фрегата проекта Type 26 для Королевского флота Великобритании.

Сегодня и завтра Елизавету будет сопровождать ее единственная дочь – принцесса Анна. За время тура королева посетит ряд предприятий, а также благотворительные организации и культурные учреждения, где в том числе ей расскажут о инновационных работах и технологиях, направленных на борьбу с изменением климата.