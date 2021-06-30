 

Качество воды начали проверять в РФ после жалоб Путину

30.06.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ленинградской и Псковской областях надзорные органы и следователи начали проверку после поступивших на прямую линию с президентом Владимиром Путиным жалоб на качество воды.

После обращения пенсионерки из деревни Староселье Выборгского района Ленобласти на прямую линию региональный СК начал доследственную проверку, передает РИА «Новости».

«Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация, будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», –
пояснили в пресс-службе ведомства.

В региональной прокуратуре также начали проверку соблюдения законов при организации водоснабжения в Староселье. Ведомство установит, соблюдены ли ресурсоснабжающей организацией требования законодательства о предоставлении коммунальных услуг населению надлежащего качества и в необходимых объемах.

Также прокуратура Псковской области после обращения жителей с жалобами на качество воды на прямую линию к президенту начала проверку.

«Прокуратура Псковской области… организовала и в настоящее время уже проводит проверку по факту предоставления МП города Пскова «Горводоканал» услуг водоснабжения ненадлежащего качества в многоквартирные дома… Пскова и Псковского района», – указали в ведомстве.

После обращения из Пскова Путин пообещал дать поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину решить вопрос с водой в городе. К президенту обратился местный житель. Он сообщил, что в городе работает современная система водоснабжения, из-за которой вода при нагревании меняет свои свойства и становится непригодной для использования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / СБУ не имеет данных о наличии российского паспорта у нардепа Аксенова

12.03 / В Украине проведут аудит приватизации недр и стратегических предприятий – Зеленский

30.06 / Руководство “Барселоны” поддержало наставника команды Сетьена

02.07 / Еще несколько месяцев такого “менеджмента” от Фонда госимущества ЗТМК просто не переживет

03.07 / Замглавы Минобрнауки задержана по подозрению в хищении 40 млн рублей

30.09 / Кабмин утвердил стандарт среднего образования в Украине

22.07 / Сбербанк и ВТБ поддержали продление программы ипотеки по ставке 6,5%

06.02 / Das Erste – против бывшей секретарши нацистского концлагеря возбудили дело за пособничество массовым убийствам

13.10 / Большинство фракций Рады раскритиковали “всенародный опрос” Зеленского

07.12 / В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова. Его подозревали в убийстве учителя во Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика